Dit weekend trappen de wielrenners het nieuwe seizoen op gang met zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad en zondag Kuurne-Brussel-Kuurne. De start van die tweede openingsklassieker kan je live volgen op televisie en via livestream op onze website.
In Kuurne treft de organisatie de laatste voorbereidingen, ook in de VIP-tent. Daar komen honderden genodigden hier langs. Kristof Dewilde: “De VIP is momenteel alles aan het klaarzetten: meubilair, de drank wordt geleverd. De technieken worden getest. Zondagmorgen starten we met de VIP-ontbijten en daarna de lunch.”
Morgen is er al de KBK Cyclo, wielertoeristen kunnen dan zelf een stuk van het bijna 200 km lange parcours rijden. “Daar rekenen we op een goede 4.000 deelnemers. Men is alles aan het klaarzetten: inschrijvingstafels, fastlines buiten. Ook alle bevoorrading is aan het vertrekken: drank, water,...”
Wie volgt Jasper Philipsen op?
Rest nog die éne vraag: wie volgt Jasper Philipsen op als winnaar van KBK? “Ze zeggen dat het 12 graden zal zijn, met weinig wind. Het zal normaal een sprint zijn. Als ik denk aan een sprinter in vorm denk ik Jonathan Milan. Die komt met een heel sterke ploeg, en heeft al drie zeges op zijn palmares in de UCI tour. Een eerste Italiaanse zege in KBK zou mooi zijn. “
Zondag kan je op Focus-WTV de ploegenvoorstelling en start van de wedstrijd volgen, vanop de Grote Markt in Kortrijk. De livestream start om 10u20, een kwartier later begint ook de live-uitzending op tv.