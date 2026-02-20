In Kuurne treft de organisatie de laatste voorbereidingen, ook in de VIP-tent. Daar komen honderden genodigden hier langs. Kristof Dewilde: “De VIP is momenteel alles aan het klaarzetten: meubilair, de drank wordt geleverd. De technieken worden getest. Zondagmorgen starten we met de VIP-ontbijten en daarna de lunch.”

Morgen is er al de KBK Cyclo, wielertoeristen kunnen dan zelf een stuk van het bijna 200 km lange parcours rijden. “Daar rekenen we op een goede 4.000 deelnemers. Men is alles aan het klaarzetten: inschrijvingstafels, fastlines buiten. Ook alle bevoorrading is aan het vertrekken: drank, water,...”

