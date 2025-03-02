Met de 78e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne staat zondag het tweede luik van het Belgische openingsweekend op de agenda. De startplaats blijft voor het vierde jaar op rij behouden in Kortrijk, de eindmeet ligt traditioneel op de Brugsesteenweg van Kuurne.
De grote lus van startplaats Kortrijk tot aan de eerste passage in Kuurne is, op een helling na, een blauwdruk van deze van vorig jaar. De Tiegemberg blijft nog steeds de eerste helling van de dag, na 16 kilometer koers. Via de Volkegemberg, Lepelstraat, Bossenaarstraat en Berg Ten Houte trekt men naar de provincie Henegouwen. Daar wachten de beklimmingen van La Houppe, Hameau des Papin, Le Bourliquet en Mont Saint-Laurent.
Laatste helling
Daarna blijft men flirten met de grens tussen de provincies Oost-Vlaanderen en Henegouwen met de opvolging van de Kruisberg, Hotond, Côte de Trieu en de Kluisberg. Deze laatste helling situeert zich op 59 kilometer van de eindmeet. Die bereikt men een eerste keer na 181,5 kilometer, waarna de enige plaatselijke ronde van 13,4 kilometer in en rond Kuurne wordt aangesneden. Nieuw is dat de renners daarin opnieuw over de Kuurnebrug trekken.
Wellicht zijn de sprinters weer aan het feest in West-Vlaanderen. Op de voorlopige deelnemerslijst prijken alvast de namen van Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), de laureaat van vorig jaar, naast die van onder anderen Jonathan Milan (Lidl-Trek), Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché), Pascal Ackermann (Jayco-AlUla), Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), Biniam Girmay (NSN), Milan Fretin (Cofidis), Tom Crabbe (Flanders-Baloise), Cees Bol (Decathlon-CMA CGM) en Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious).
Neemt Mathieu van der Poel deel?
De naam van Mathieu van der Poel staat nog op de lijst bij de reserven binnen Alpecin-Premier Tech. De Nederlander kan dus zaterdagavond, bij de inschrijving van de renners, nog bij de effectieven toegevoegd worden.