De grote lus van startplaats Kortrijk tot aan de eerste passage in Kuurne is, op een helling na, een blauwdruk van deze van vorig jaar. De Tiegemberg blijft nog steeds de eerste helling van de dag, na 16 kilometer koers. Via de Volkegemberg, Lepelstraat, Bossenaarstraat en Berg Ten Houte trekt men naar de provincie Henegouwen. Daar wachten de beklimmingen van La Houppe, Hameau des Papin, Le Bourliquet en Mont Saint-Laurent.

