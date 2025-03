Er was geen ontkomen aan. Met snelle mannen als Frétin, Milan, Merlier en Philipsen in de gelederen was een sprint onvermijdelijk in deze editie van Kuurne-Brussel-Kuurne. De voorbereiding daarop werd nog even verstoord door een kleine valpartij, maar het peloton liet zich niet van de wijs brengen. In de sprint toonde Jasper Philipsen zich de sterkste. Na een sublieme lead-out van Kaden Groves klopt hij Kooij in de sprint en wint zo Kuurne-Brussel-Kuurne. Kooij en Hofstetter vervolledigen het podium.