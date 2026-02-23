13°C
Aanmelden
Sport
Kuurne

Kuur­ne-Brus­sel-Kuur­ne : Mat­thew Bren­nan is de snel­ste in Kuur­ne, Lau­renz Rex is bes­te Belg op de zes­de plaats

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Matthew Brennan heeft zondag de 78e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam gebracht. De jonge Brit haalde het na 194,9 km tussen startplaats Kortrijk en de finish op de Brugsesteenweg in Kuurne in een sprint van een omvangrijke groep voor de Italiaanse ploegmakkers Luca Mozzato en Matteo Trentin. Laurenz Rex uit Ettelgem bij Oudenburg werd de beste Belg op de zesde plaats.

Het is voor de amper twintigjarige Brennan al zijn veertiende profzege, zijn tweede dit seizoen na de slotrit in de Tour Down Under in januari.

Mathieu van der Poel, zaterdag de winnaar van de Omloop Nieuwsblad, kwam niet aan de start.

Brennan is op de erelijst in Kuurne de opvolger van Jasper Philipsen, die vorig jaar de Nederlander Olav Kooij voor kon blijven. Laurenz Rex was de snelste Belg en kon een zesde plaats bemachtigen. 

Belga

Meest gelezen

Reunie essevee 1
Sport

Veertig jaar na UEFA-stunt: ex-spelers SV Waregem herenigd in café De Regenboog
KBK 2026
Sport

Herbekijk de start van Kuurne-Brussel-Kuurne bij Focus-WTV
Wout Van Aert
Sport

Geen Wout Van Aert aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden