Het is voor de amper twintigjarige Brennan al zijn veertiende profzege, zijn tweede dit seizoen na de slotrit in de Tour Down Under in januari.

Mathieu van der Poel, zaterdag de winnaar van de Omloop Nieuwsblad, kwam niet aan de start.



Brennan is op de erelijst in Kuurne de opvolger van Jasper Philipsen, die vorig jaar de Nederlander Olav Kooij voor kon blijven. Laurenz Rex was de snelste Belg en kon een zesde plaats bemachtigen.