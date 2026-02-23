Kuurne-Brussel-Kuurne : Matthew Brennan is de snelste in Kuurne, Laurenz Rex is beste Belg op de zesde plaats
Matthew Brennan heeft zondag de 78e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam gebracht. De jonge Brit haalde het na 194,9 km tussen startplaats Kortrijk en de finish op de Brugsesteenweg in Kuurne in een sprint van een omvangrijke groep voor de Italiaanse ploegmakkers Luca Mozzato en Matteo Trentin. Laurenz Rex uit Ettelgem bij Oudenburg werd de beste Belg op de zesde plaats.
Het is voor de amper twintigjarige Brennan al zijn veertiende profzege, zijn tweede dit seizoen na de slotrit in de Tour Down Under in januari.
Mathieu van der Poel, zaterdag de winnaar van de Omloop Nieuwsblad, kwam niet aan de start.
Brennan is op de erelijst in Kuurne de opvolger van Jasper Philipsen, die vorig jaar de Nederlander Olav Kooij voor kon blijven. Laurenz Rex was de snelste Belg en kon een zesde plaats bemachtigen.