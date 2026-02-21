De deelnemers verzamelden aan zaal Kubox voor de KBK Cyclo, de openingsklassieker voor wielertoeristen. Vroeg in de ochtend stonden wielerfanaten al te trappelen om te starten.

Dries De Wit, deelnemer: "Het is om te kijken hoe het met de conditie gesteld is. Dus we gaan het direct zien. Het is een uitdaging. We hebben nu een winter stil gelegen. Even afzien is ook geestig he."

Jean-Jacques, deelnemer: "Ik doe dit al tien jaar samen met mijn vriend. We houden van de Vlaamse organisatie en het circuit. Alles is perfect."