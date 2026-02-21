13°C
West-Vla­min­gen trap­pen wie­ler­sei­zoen af met KBK Cyclo in Kuurne

Kuurne cyclo

In Kuurne is het wielerseizoen voor de recreanten vanmorgen officieel begonnen met de KBK Cyclo. Duizenden wielertoeristen stonden vroeg klaar voor hun eerste echte test van het jaar.

De deelnemers verzamelden aan zaal Kubox voor de KBK Cyclo, de openingsklassieker voor wielertoeristen. Vroeg in de ochtend stonden wielerfanaten al te trappelen om te starten.

Dries De Wit, deelnemer: "Het is om te kijken hoe het met de conditie gesteld is. Dus we gaan het direct zien. Het is een uitdaging. We hebben nu een winter stil gelegen. Even afzien is ook geestig he."

Jean-Jacques, deelnemer: "Ik doe dit al tien jaar samen met mijn vriend. We houden van de Vlaamse organisatie en het circuit. Alles is perfect."

Start van de tocht

De eerste groepen vertrokken voor een tocht van 65 tot 135 kilometer door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. De wind is sterk vandaag en de hoogtemeters zijn uitdagend. Maar voor de meesten draait het vooral om genieten.

Cato Cassiers, deelnemer: “Dat was nu de eerste helling die we hebben gedaan. De wind maakt het stevig, maar wel leuk. Nu even bijtanken en tot rust komen. We zijn met een groepje, dus het is altijd leuk samen te blijven en naar elkaar te kijken.”

Genieten op eigen tempo

Jens Duthieuw, deelnemer: "We waren gestart met een grotere bende, maar ze zijn aangezet als een hoop zotten. En we hebben de snelste laten rijden, wij gaan op het gemak verder en vooral genieten. We gaan niet doen zoals in Spanje: een taartje eten en een koffietje drinken. Maar op het einde gaan we wel een pintje drinken."

Laurens De Jaegher
Louis Maes

Louis Maes
Kuurne-Brussel-Kuurne

