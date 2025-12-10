We volgden de start van Kuurne-Brussel-Kuurne! Herbekijk hier de ploegvoorstelling en de Sport West uitzending over de start van de wedstrijd op Focus-WTV.
Ploegvoorstelling
Bekijk alles wat er op het startpodium op de Grote Markt van Kortrijk gebeurt. En dat is heel wat: er wordt hulde gebracht aan mensen die hun strepen in het wielrennen meer dan verdiend hebben en alle deelnemers aan de wedstrijd passeren op het startpodium en worden per ploeg voorgesteld.
Sport West uitzending
In de rechtstreekse uitzending van Sport West zie je de ploegvoorstelling van de profs met commentaar van Jeroen Sap. De ploegenpresentatie wordt doorspekt met interviews die collega Jens Lemant ter plekke doet met de hoofdrolspelers, de belangrijkste West-Vlaamse en wereldtoppers. Je ziet de renners ook de eerste kilometers van de wedstrijd afwerken. Achter de wagen van de koersdirecteur, klaar om te knallen zodra de rode vlag naar beneden gaat.