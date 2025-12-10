13°C
Aanmelden
Sport
Kortrijk Kuurne

Her­be­kijk de start van Kuur­ne-Brus­sel-Kuur­ne bij Focus-WTV

BLANK

We volgden de start van Kuurne-Brussel-Kuurne! Herbekijk hier de ploegvoorstelling en de Sport West uitzending over de start van de wedstrijd op Focus-WTV.

Ploegvoorstelling

Bekijk alles wat er op het startpodium op de Grote Markt van Kortrijk gebeurt. En dat is heel wat: er wordt hulde gebracht aan mensen die hun strepen in het wielrennen meer dan verdiend hebben en alle deelnemers aan de wedstrijd passeren op het startpodium en worden per ploeg voorgesteld.

Sport West uitzending

In de rechtstreekse uitzending van Sport West zie je de ploegvoorstelling van de profs met commentaar van Jeroen Sap. De ploegenpresentatie wordt doorspekt met interviews die collega Jens Lemant ter plekke doet met de hoofdrolspelers, de belangrijkste West-Vlaamse en wereldtoppers. Je ziet de renners ook de eerste kilometers van de wedstrijd afwerken. Achter de wagen van de koersdirecteur, klaar om te knallen zodra de rode vlag naar beneden gaat.

De redactie
Kuurne-Brussel-Kuurne

Meest gelezen

Reunie essevee 1
Sport

Veertig jaar na UEFA-stunt: ex-spelers SV Waregem herenigd in café De Regenboog
Wout Van Aert
Sport

Geen Wout Van Aert aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne
E3 harelbeke banner
Sport

Klaar voor de koers: dit is het nieuwe campagnebeeld van E3 Harelbeke

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kuurne cyclo

West-Vlamingen trappen wielerseizoen af met KBK Cyclo in Kuurne
Kuurne brussel kuurne int

Organisatie Kuurne-Brussel-Kuurne treft laatste voorbereidingen
Jasper

78e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne: opnieuw afspraak voor sprinters?
Wout Van Aert

Geen Wout Van Aert aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne
Affichekbk01

Wielermicrobe begint te kriebelen: Kuurne-Brussel-Kuurne eert overleden voorzitter op affiche
Kbk2026

Kuurne-Brussel-Kuurne nog eens zes jaar van Kortrijk naar Kuurne
Aanmelden