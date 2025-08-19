Sol Degrieck werd voor het tweede jaar op rij bekroond tot Talent van het Jaar. De jonge wavesurfer uit Koksijde, die momenteel derde staat op de wereldranglijst, won eerder dit jaar de wereldbeker in het Duitse Sylt en vocht tot de laatste manche mee voor de wereldtitel. “Voor mij gaat het vooral om het plezier: zo veel mogelijk op het water zijn en met vrienden surfen. De resultaten volgen dan vanzelf,” zegt Degrieck.