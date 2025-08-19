West-Vlaamse topvrouwen schitteren op Belgian Sail Awards in Nieuwpoort
Twee West-Vlaamse talenten stonden in de spotlights op de Belgian Sail Awards in Nieuwpoort: zeilster en Olympiër Emma Plasschaert (32) en het zestienjarige wavesurftalent Sol Degrieck. Beiden mogen terugkijken op een jaar vol prestaties en ambities voor de toekomst.
Sol Degrieck werd voor het tweede jaar op rij bekroond tot Talent van het Jaar. De jonge wavesurfer uit Koksijde, die momenteel derde staat op de wereldranglijst, won eerder dit jaar de wereldbeker in het Duitse Sylt en vocht tot de laatste manche mee voor de wereldtitel. “Voor mij gaat het vooral om het plezier: zo veel mogelijk op het water zijn en met vrienden surfen. De resultaten volgen dan vanzelf,” zegt Degrieck.
De appel valt niet ver van de boom
Het komende jaar wil ze haar prestaties bevestigen en verder groeien in de seniorencategorie. Naast het wavesurfen combineert ze haar sport met school, nog twee jaar lang, waarna ze volledig wil focussen op haar carrière. Haar moeder, Sigrid Rondelez, nam drie keer deel aan de Olympische Spelen met de slalom, maar wavesurfen is momenteel geen Olympische discipline. “Mocht het ooit Olympisch worden, zou het leuk zijn, maar dat is voorlopig niet mijn ambitie,” aldus Sol.
Emma Plasschaert bekroond als Beste Vrouw
Emma Plasschaert werd bekroond als Beste Vrouw in het Belgische zeilen. Na een moeilijke periode wil ze dit jaar opnieuw uitblinken op grote toernooien, met onder andere het Europees Kampioenschap in mei in Kroatië en het Wereldkampioenschap in september in Dublin op de planning. Plasschaert richt zich daarnaast op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Los Angeles, wat mogelijk haar laatste Spelen worden. “Ik wil de atleet vertegenwoordigen en bijdragen op vlak van management, na mijn carrière,” zegt Plasschaert.