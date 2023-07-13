Justine Pysson is de halfzus van Jeline Vandromme, die onlangs de US Open voor juniores won. Ze komt uit het tennis, studeert rechten, maar zit goed in de nationale padelploeg. Thomas Deschamps werd al op zijn 25 jaar bondscoach. Hij beseft dat zijn team nog kan groeien.

De Belgen plaatsten zich vorige zomer door zonder setverlies te winnen van Griekenland, Estland en Denemarken. Het EK in Spanje wordt een uitdaging.