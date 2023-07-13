West-Vlaamse inbreng bij Belgische damesploeg padel op EK in Spanje
Dinsdag start onze nationale damesploeg padel op het Europees kampioenschap in Spanje. En die ploeg heeft een West-Vlaams tintje. Speelster Justine Pysson komt uit Nieuwpoort en woont nu in Brugge. De bondscoach, Thomas Deschamps, is een Avelgemnaar. Aan het EK nemen acht landen deel, in twee groepen van vier. De beste twee van elke groep gaan naar de halve finale.
Justine Pysson is de halfzus van Jeline Vandromme, die onlangs de US Open voor juniores won. Ze komt uit het tennis, studeert rechten, maar zit goed in de nationale padelploeg. Thomas Deschamps werd al op zijn 25 jaar bondscoach. Hij beseft dat zijn team nog kan groeien.
De Belgen plaatsten zich vorige zomer door zonder setverlies te winnen van Griekenland, Estland en Denemarken. Het EK in Spanje wordt een uitdaging.