Het middenplein van de wielerpiste in Oostende zou binnenkort wel eens kunnen ingepalmd worden door een padelcomplex, met 6 outdoor en 6 indoorterreinen, in een gebouw van 12 meter hoog. Een ramp voor de wielrenners die er komen trainen, zeggen ze. Filip Deschuytter, KVC Noordzeemeeuw: "Als we training geven, gaan we nooit meer de andere kant van de piste zien. Stel dat er iemand valt achter het gebouw van 12

meter hoog, dan duurt dan misschien een halve minuut voor wij door hebben dat er iemand gevallen is, of dat ze zeggen dat er iemand gevallen is. Dan is die halve minuut misschien al te veel."

Schaduw

Bovendien zou door de extra schaduw van het gebouw de piste er gevaarlijk glad kunnen bij liggen. Terwijl veiligheid net een argument is om hier te komen trainen. Bjorn Leenknegt, voorzitter Cycling West-Vlaanderen: "Ik denk dat het vandaag een heel belangrijk item is in het jeugdwielrennen, dat wij onze jongeren op een veilige manier kunnen laten proeven van de wielersport. En dat kan op zo'n wielerbaan. Nu staat dat onder druk, en komt dat in gevaar."

