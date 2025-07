De leden van padelclub Azalea in Brugge kunnen opgelucht ademhalen. Waar het er eerst naar uitzag dat de club vanaf begin november de deuren moest sluiten vanwege aanhoudende klachten over geluidshinder, is de situatie nu helemaal gekeerd. De omwonende die de rechtszaken had aangespannen, heeft zijn woning verkocht aan iemand uit de padelclub. In de verkoopovereenkomst is afgesproken dat alle juridische procedures worden stopgezet.

Over ongeveer tien dagen worden alle beperkingen officieel geschrapt, en kan de padelclub opnieuw zonder zorgen blijven spelen. Een opmerkelijke wending in een jarenlang aanslepende burenruzie.