Roeselare is deze week voor even de hoofdstad van het padel. De internationale top verzamelt er voor een tornooi op Roeselaarse bodem. Winnaars klimmen niet alleen hoger op de wereldranglijst, maar gaan ook naar huis met een mooie geldprijs. Het gaat om top padel in eigen streek met daarbij ook West-Vlaams talent.
Met spelers uit Italië, Spanje, Zweden en zelfs Argentinië kan het internationale padeltornooi in Roeselare opnieuw rekenen op een mooi deelnemersveld. Vorig jaar was er enkel een Brons tornooi bij de mannen.
Dit jaar maken ze de upgrade naar Silver en voegen ze er ook een tornooi bij de vrouwen aan toe. Daarin staan maar liefst 3 Belgische speelsters in de finale, waaronder ook de West-Vlaamse Justine Pysson, de nummer 4 van België.
Hoog niveau in België
Justine Pysson: "Het niveau in België groeit jaar na jaar, maar er zijn wel nog enkele stappen te nemen om de kloof met bijvoorbeeld topland Spanje te dichten."
Ook in Roeselare weten ze dat jong talent alle kansen moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen.
Jeugdtalent
Curd Neyrinck, tennis & padel Rumbeke: "Één naam die je alvast mag onthouden is Louise Vanaudenaerde. Ze is 14 jaar oud en behoort tot de absolute top in haar leeftijdscategorie."
Het is duidelijk dat de toekomst mooi oogt voor het West-Vlaams padel. Onze provincie telt al 214 velden, maar slechts 32 indoor en dat aantal moet nog omhoog.