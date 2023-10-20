Met spelers uit Italië, Spanje, Zweden en zelfs Argentinië kan het internationale padeltornooi in Roeselare opnieuw rekenen op een mooi deelnemersveld. Vorig jaar was er enkel een Brons tornooi bij de mannen.

Dit jaar maken ze de upgrade naar Silver en voegen ze er ook een tornooi bij de vrouwen aan toe. Daarin staan maar liefst 3 Belgische speelsters in de finale, waaronder ook de West-Vlaamse Justine Pysson, de nummer 4 van België.

