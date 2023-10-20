8°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

Roe­se­la­re op de wereld­kaart van padel

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Roeselare is deze week voor even de hoofdstad van het padel. De internationale top verzamelt er voor een tornooi op Roeselaarse bodem. Winnaars klimmen niet alleen hoger op de wereldranglijst, maar gaan ook naar huis met een mooie geldprijs. Het gaat om top padel in eigen streek met daarbij ook West-Vlaams talent.

Met spelers uit Italië, Spanje, Zweden en zelfs Argentinië kan het internationale padeltornooi in Roeselare opnieuw rekenen op een mooi deelnemersveld. Vorig jaar was er enkel een Brons tornooi bij de mannen.

Dit jaar maken ze de upgrade naar Silver en voegen ze er ook een tornooi bij de vrouwen aan toe. Daarin staan maar liefst 3 Belgische speelsters in de finale, waaronder ook de West-Vlaamse Justine Pysson, de nummer 4 van België.

Hoog niveau in België

Justine Pysson: "Het niveau in België groeit jaar na jaar, maar er zijn wel nog enkele stappen te nemen om de kloof met bijvoorbeeld topland Spanje te dichten."

Ook in Roeselare weten ze dat jong talent alle kansen moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Jeugdtalent

Curd Neyrinck, tennis & padel Rumbeke: "Één naam die je alvast mag onthouden is Louise Vanaudenaerde. Ze is 14 jaar oud en behoort tot de absolute top in haar leeftijdscategorie."

Het is duidelijk dat de toekomst mooi oogt voor het West-Vlaams padel. Onze provincie telt al 214 velden, maar slechts 32 indoor en dat aantal moet nog omhoog.

Lowie Beirnaert
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Padel

Meest gelezen

Patrick Lefevere Offside
Sport

Patrick Lefevere (70) lag meer dan drie weken in AZ Delta-ziekenhuis: "Er wacht nog een lang herstel"
GP monsere koersdirecteur
Sport

GP Monseré behoudt start- en aankomstplaatsen, wel nieuwe datum
Beach Endurance Jacobs
Sport

Beach Endurance: Johan Jacobs toont sterke benen en wint opnieuw

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Schorre

Onrust over bouwplannen padelcomplex op middenplein wielerpiste
727 BB EK Padel

West-Vlaamse inbreng bij Belgische damesploeg padel op EK in Spanje
Padel

Einde geluidsoverlastzaak: padelclub in Brugge mag blijven spelen
sportclub sportaculair

Sportclub Sportaculair opent in Wielsbeke met primeur: grootste indoor pickleballaanbod van België

Brugse padelclubs krijgen subsidies om lawaaihinder te beperken
Padel pittem

"Ik ben geen verzuurde buur": buurman van padelclub reageert
Aanmelden