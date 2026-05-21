Niet alleen op het veld, maar ook in de tribunes barstte het feest los na de titel van Club Brugge. Duizenden supporters vierden samen met de spelers de felbegeerde tweede ster in een kolkend Jan Breydelstadion.
“Overtuigende cijfers, twee sterren, goed weer, feestje… perfect”, klonk het bij supporters. “Voetballend ook crazy, we zijn euforisch.”
De titel zorgde voor ontlading bij de Brugse aanhang, die het hele seizoen achter de ploeg bleef staan en zondagavond eindelijk de beloning kreeg.
Emotioneel afscheid van Simon Mignolet
Toch was er naast de vreugde ook ruimte voor emotie. Het afscheid van doelman Simon Mignolet zorgde bij heel wat fans voor een krop in de keel.
“Dat afscheid was heel mooi. Ze gaan hem hier hard missen”, klonk het. Terwijl het stadion luid ‘Merci Simon’ scandeerde, namen de supporters afscheid van een publiekslieveling die jarenlang mee zijn stempel drukte op de successen van Club.
Trots op debutant Argus
Ook het debuut van jonge doelman Argus Vandendriessche zorgde voor mooie momenten. Familie, vrienden en supporters genoten zichtbaar mee van zijn eerste minuten in het shirt van blauw-zwart.
“Vanmorgen had hij het nog gezegd. Ik was supertrots op hem, een mooi moment in zijn carrière.”
Feest op het veld
Toen uiteindelijk de beker de lucht in ging, liep het veld vol met uitzinnige supporters. Voor velen werd het een avond om nooit te vergeten.
“We hebben die tweede ster verdiend. We zijn lang aan het wachten geweest en nu staan we hier samen op de pelouze te vieren”, klonk het trots, terwijl Jan Breydel nog één keer uit volle borst meezong: ‘Boeren, boeren, boeren’.