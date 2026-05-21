28°C
Aanmelden
Sport
Brugge

We zijn eufo­risch”: Jan Brey­del viert twee­de ster met feest en tranen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Niet alleen op het veld, maar ook in de tribunes barstte het feest los na de titel van Club Brugge. Duizenden supporters vierden samen met de spelers de felbegeerde tweede ster in een kolkend Jan Breydelstadion.

“Overtuigende cijfers, twee sterren, goed weer, feestje… perfect”, klonk het bij supporters. “Voetballend ook crazy, we zijn euforisch.”

De titel zorgde voor ontlading bij de Brugse aanhang, die het hele seizoen achter de ploeg bleef staan en zondagavond eindelijk de beloning kreeg.

Emotioneel afscheid van Simon Mignolet

Toch was er naast de vreugde ook ruimte voor emotie. Het afscheid van doelman Simon Mignolet zorgde bij heel wat fans voor een krop in de keel.

“Dat afscheid was heel mooi. Ze gaan hem hier hard missen”, klonk het. Terwijl het stadion luid ‘Merci Simon’ scandeerde, namen de supporters afscheid van een publiekslieveling die jarenlang mee zijn stempel drukte op de successen van Club.

Trots op debutant Argus

Ook het debuut van jonge doelman Argus Vandendriessche zorgde voor mooie momenten. Familie, vrienden en supporters genoten zichtbaar mee van zijn eerste minuten in het shirt van blauw-zwart.

“Vanmorgen had hij het nog gezegd. Ik was supertrots op hem, een mooi moment in zijn carrière.”

Feest op het veld

Toen uiteindelijk de beker de lucht in ging, liep het veld vol met uitzinnige supporters. Voor velen werd het een avond om nooit te vergeten.

“We hebben die tweede ster verdiend. We zijn lang aan het wachten geweest en nu staan we hier samen op de pelouze te vieren”, klonk het trots, terwijl Jan Breydel nog één keer uit volle borst meezong: Boeren, boeren, boeren’.

Jenna Lebrun
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Club Brugge Club Brugge Kampioen 2026

Meest gelezen

Belgaimage 174678785
Sport

Dit zijn de plannen voor de kampioenenviering van Club Brugge
Club Brugge Kampioen 2026
Sport
Breaking

Wat een ontknoping! Gelijkspel volstaat voor 20ste landstitel voor Club Brugge
Jupiler Pro League trofee
Sport

Kampioenentrofee houdt zondag halt langs drie supporterscafés op weg naar Jan Breydel

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Hans Vanaken 2026

Hans Vanaken wint prijs voor Goal van het Jaar
club supporters op de platse in sint andries

De Platse in Sint-Andries beleeft feestnacht zonder incidenten tussen Club-supporters
Club Brugge 2026

Club Brugge wint laatste wedstrijd met forfaitcijfers van AA Gent
Club voor Gent

Galamatch voor Club Brugge: kampioensfeest en afscheid Mignolet
Jupiler Pro League trofee

Kampioenentrofee houdt zondag halt langs drie supporterscafés op weg naar Jan Breydel
Belgaimage 174678785

Dit zijn de plannen voor de kampioenenviering van Club Brugge
Aanmelden