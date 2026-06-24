Landskampioen Club Brugge start voorbereiding voor nieuw seizoen zonder WK-gangers
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Club Brugge is gestart aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In het Basecamp in Westkapelle werkte de landskampioen de eerste veldtraining af, al ontbraken nog vijf basisspelers die actief zijn op het WK voetbal.
Terwijl het WK voetbal nog volop aan de gang is, is Club Brugge begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De landskampioen werkte in het Basecamp in Westkapelle de eerste veldtraining af.
Vijf vaste waarden ontbreken voorlopig nog. Brandon Mechele, Joaquin Seys en Hans Vanaken zijn met de Rode Duivels op het WK. Gustaf Nilsson verdedigt de Zweedse kleuren en Joel Ordóñez is actief met Ecuador. Ook Christos Tzolis sluit pas volgende week aan bij de groep.
Geen nieuwkomers
Tijdens de eerste trainingen krijgen enkele spelers van Club NXT de kans om zich te tonen. Nieuwe aanwinsten waren nog niet op het trainingsveld te zien. Ook een extra doelman is er voorlopig niet, na het afscheid van Simon Mignolet.
Club Brugge speelt zaterdag zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Tegenstander is KV Kortrijk. De wedstrijd wordt afgewerkt op het terrein van KSK Heist.