Terwijl het WK voetbal nog volop aan de gang is, is Club Brugge begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De landskampioen werkte in het Basecamp in Westkapelle de eerste veldtraining af.



Vijf vaste waarden ontbreken voorlopig nog. Brandon Mechele, Joaquin Seys en Hans Vanaken zijn met de Rode Duivels op het WK. Gustaf Nilsson verdedigt de Zweedse kleuren en Joel Ordóñez is actief met Ecuador. Ook Christos Tzolis sluit pas volgende week aan bij de groep.