KV Oostende kondigde echter vrijwel meteen aan in beroep te gaan tegen de beslissing. "In beroep willen we er alles aan doen om die punten terug te krijgen", klonk het bij KVO, dat woelige tijden beleeft.

Voorzitter Frank Dierckens stapte op en in de raad van bestuur werden er wijzigingen doorgevoerd. Met de Amerikaan Jamath Shoffner werd er een nieuwe hoofdcoach aangesteld. Interim-coach Michiel Jonckheere kondigde iets meer dan een week geleden zijn vertrek aan.