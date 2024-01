Als Oostende in het nieuws kwam in 2024 was het zelden om iets positiefs te vertellen. Behalve dan sportief. Vorige zondag versloeg het leider Zulte Waregem. Vanavond zette de ploeg uit 1B opnieuw een ploeg uit 1A opzij: RWDM.

De Brusselaars kwamen aan de kust 1-0 achter in een kansarme eerste helft. Dat KVO toch op voorsprong kwam via Henderson lag ook bij doelman Hubert die een ongevaarlijk schot liet passeren.

Na de rust kwam RWDM toch wat opzetten maar doelman Gabriël en Wylin hielden de nul op het bord. Toen Laes er na voorzet van Decoene 2-0 van maakte, kon KVO beginnen aftellen.

Een nieuwe stunt die de extra-sportieve zorgen misschien wat naar de achtergrond duwt. KVO speelt zijn halve finale tegen OHL of Antwerp.