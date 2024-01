KV Oostende heeft financiële problemen, maar Conway relativeert. "De zaken zijn onder controle. Er is wel nog werk te doen. Toen we hier in 2020 kwamen, was de situatie veel moeilijker. Iedere dag werkt iedereen binnen de club zeer hard. De werknemers en de staf zijn zeer begaan met de club, de supporters ook. Maar alles is onder controle."

De spelerslonen zijn nu wel betaald, en ook het personeel heeft zijn centen gekregen. De leveranciers blijven wel op hun honger zitten, maar er is geld op komst. "Het is een eeuwige zoektocht naar investeerders, maar heb ik er gevonden? Dat zou ik niet zeggen. Onze investeringsgroep blijft gelijk. Wel heeft een van onze kleinere investeerders een grotere inspanning gedaan. Alles is ok."