Ver­dien­ste­lij­ke elf­de plaats voor Wil­lem Ren­ders in Tal­la­has­see bij U20

Willem Renders

Willem Renders uit Vlissegem bij De Haan is als elfde geëindigd in de U20-wedstrijd op het WK veldlopen in het Amerikaanse Tallahassee. Hij moest alleen Kenianen en Oegandezen voor zich dulden.

Het kan niet verrassen dat Renders zaterdag de sterkste Europeaan was. Hij is de Europese juniorenkampioen van zowel de 5.000 meter als het veldlopen. In de eerste kilometers draaide de West-Vlaming vlotjes mee in de kopgroep en aan het tweekilometerpunt passeerde hij zelfs even als eerste. Maar toen er nadien versneld werd, moest hij passen. Na vier kilometer was hij nog dertiende. Na een sterke slotkilometer werd het uiteindelijk plaats elf. 

Kenia bezette de eerste vier plaatsen met goud voor Frankline Kibet, zilver voor Emmanuel Kiprono en brons voor Andrew Kiptoo Alamisi. De zes deelnemende Kenianen eindigden allemaal in de top acht, verder haalden ook vier Oegandezen de top tien.

