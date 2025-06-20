Het kan niet verrassen dat Renders zaterdag de sterkste Europeaan was. Hij is de Europese juniorenkampioen van zowel de 5.000 meter als het veldlopen. In de eerste kilometers draaide de West-Vlaming vlotjes mee in de kopgroep en aan het tweekilometerpunt passeerde hij zelfs even als eerste. Maar toen er nadien versneld werd, moest hij passen. Na vier kilometer was hij nog dertiende. Na een sterke slotkilometer werd het uiteindelijk plaats elf.

Kenia bezette de eerste vier plaatsen met goud voor Frankline Kibet, zilver voor Emmanuel Kiprono en brons voor Andrew Kiptoo Alamisi. De zes deelnemende Kenianen eindigden allemaal in de top acht, verder haalden ook vier Oegandezen de top tien.

