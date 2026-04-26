Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Alexander Doom is met de Belgian Tornados zevende geworden in de finale van de World Relays in Botswana, het officieuze WK voor de estafetteploegen. De Belgian Tornados finishten als achtste, maar schoven door de diskwalificatie van Qatar nog een plaatsje op. Vorig jaar haalden ze in China nog zilver.
De 4 x 400 meter ploeg was met de achtste tijd uit de voorrondes aan de finale begonnen. Dat is wel al voldoende voor een ticket voor het WK in Peking van volgend jaar. Zonder Helena Ponette konden de Belgian Cheetahs zich nog niet kwalificeren, evenmin als de Belgian Rockets met Rani Vincke op de 4 x 100 meter.
Jeroen Sap
Louis Maes