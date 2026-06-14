Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Organisator Dirk Verduyn vreest een financiële kater na de annulatie van de 45e editie van de Nacht Van Vlaanderen. Er was een spaarpotje aangelegd maar dat zal wellicht niet volstaan. Heel wat goederen - voor de bevoorrading - kunnen bederven. 11.000 T-shirts voor de finishers zijn nutteloos. En wat met het inschrijvingsgeld?
"Ik denk dat we hier hoe dan ook onze broek zullen aan scheuren. "
"We hebben gelukkig wat gespaard de voorbije jaren. Maar of dat zal volstaan om die scheur te bekostigen, dat vrees ik toch wel", zegt Dirk Verduyn. "Ik denk dat we hier hoe dan ook onze broek zullen aan scheuren."
Ook moet alle materiaal dat diende voor de bevoorrading teruggebracht worden naar Torhout. "En we hebben een stockageprobleem want onze loods, die ruim is, kan gewoon al dat materiaal niet opnieuw opnemen om het in goede conditie te bewaren."
Wat met het inschrijvingsgeld?
Ook dat is maar de vraag. Want 11.800 mensen terugbetalen, dat zou een zware klap zijn financieel. De organisatie wil alles correct afhandelen. "Daar durf ik nog geen uitspraak over doen maar als correcte organisatie gaan we dit ofwel als een soort voucher behandelen voor volgend jaar. Geheel of gedeeltelijk. Of we gaan terugbetalen aan de mensen die dat eisen. daar zijn we doorgaans zeer correct in en we gaan die lijn ook doortrekken."