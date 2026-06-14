"We hebben gelukkig wat gespaard de voorbije jaren. Maar of dat zal volstaan om die scheur te bekostigen, dat vrees ik toch wel", zegt Dirk Verduyn. "Ik denk dat we hier hoe dan ook onze broek zullen aan scheuren."

Ook moet alle materiaal dat diende voor de bevoorrading teruggebracht worden naar Torhout. "En we hebben een stockageprobleem want onze loods, die ruim is, kan gewoon al dat materiaal niet opnieuw opnemen om het in goede conditie te bewaren."