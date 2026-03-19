Bel­gi­an Tor­na­do’s met Roe­se­laar­se Alexan­der Doom beha­len zil­ver op 4×400 meter

Belga

De Tornado's hebben België zondag een derde eremetaal bezorgd op de indoorkampioenschappen in het Poolse Torun. Op de 4x400 meter moesten Jonathan Sacoor, Christian Iguacel, Julien Watrin en West-Vlaamse Alexander Doom in 3:03.29, 78 honderdsten boven het Belgische record (3:02.51), alleen de Verenigde Staten voor laten gaan.

Justin en Chris Robinson, Demarius Smith en Khaelb McRae finishten in 3:01.52, een kampioenschapsrecord. Jamaica werd in 3:05.99 derde, net voor Nederland (3:06.05).
Voor de Tornado's is het de vijfde medaille op een WK indoor. In 2022 en 2024 veroverden ze goud, in 2010 ook zilver en in 2018 brons.

Uit de Poolse stad Torun keren de Belgen met drie medailles terug. Samen met Ilana Hanssens en Helena Ponette wonnen Sacoor en Watrin vrijdag de gemengde 4x400 meter en zondag was er ook al zilver voor Eliott Crestan op de 800 meter.

