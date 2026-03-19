Justin en Chris Robinson, Demarius Smith en Khaelb McRae finishten in 3:01.52, een kampioenschapsrecord. Jamaica werd in 3:05.99 derde, net voor Nederland (3:06.05).

Voor de Tornado's is het de vijfde medaille op een WK indoor. In 2022 en 2024 veroverden ze goud, in 2010 ook zilver en in 2018 brons.

Uit de Poolse stad Torun keren de Belgen met drie medailles terug. Samen met Ilana Hanssens en Helena Ponette wonnen Sacoor en Watrin vrijdag de gemengde 4x400 meter en zondag was er ook al zilver voor Eliott Crestan op de 800 meter.