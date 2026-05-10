Jana Van Lent liep de 3.000 m in 8:45,49 tijdens de Super League-interclubs op zondag in Kessel-Lo. Veerle Dejaeghere liep op 15 juni 2000 in Helsinki een 8:49,31. Van Lent verbreekt haar record dus met bijna 4 seconden. Ze is ook al sinds 22 augustus vorig jaar Belgisch recordhoudster op de 5.000 m outdoor, evenals op de 5 kilometer op de weg.