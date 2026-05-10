Jana Van Lent ver­breekt het 26 jaar oude Bel­gi­sche record op de 3.000m van Ize­gem­se Veer­le Dejaeghere

Jana Van Lent (25) verbrak vanmiddag op de Super League interclubs atletiek het Belgische record op de 3.000m. Veerle Dejaeghere, afkomstig uit Izegem, hield dat record 26 jaar lang.

Jana Van Lent liep de 3.000 m in 8:45,49 tijdens de Super League-interclubs op zondag in Kessel-Lo. Veerle Dejaeghere liep op 15 juni 2000 in Helsinki een 8:49,31. Van Lent verbreekt haar record dus met bijna 4 seconden. Ze is ook al sinds 22 augustus vorig jaar Belgisch recordhoudster op de 5.000 m outdoor, evenals op de 5 kilometer op de weg.

