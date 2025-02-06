De Belgen kenden een frustrerende avond in de Gentse Planet Group Arena. Ze kregen kansen genoeg om de wedstrijd naar zich toe trekken, maar botsten telkens op een stevige Noord-Macedonische defensie. "Het is niet makkelijk om 90 minuten lang te domineren en te zoeken naar een opening tegen een ploeg die met elf man verdedigt", legde Vanaken uit bij rechtenhouder VTM. "We hebben kansen gehad om de wedstrijd te winnen, maar de bal viel niet goed."

"Zij hebben een extra punt mee en dat is uiteindelijk waarvoor zij gekomen zijn. We hebben er alles aan gedaan om dat doelpunt te maken", vervolgde de middenvelder van Club Brugge. "Met de mogelijkheden die we gekregen hebben had de goal eigenlijk moeten vallen en dan is het frustrerend dat dit niet gebeurt. Eenmaal je die eerste goal beet hebt, kun je de match uitspelen en komt er meer ruimte. Het is jammer dat de bal niet goed wilde vallen in de zestien. Het zijn soms details die een wedstrijd beslissen."

Het puntenverlies tegen Noord-Macedonië brengt meteen ook extra druk met zich mee voor de wedstrijd van komende maandag tegen Wales. "In Wales moet er sowieso minstens een gelijkspel behaald worden", benadrukte Vanaken ook zelf. "We hadden deze wedstrijd moeten winnen om er echt goed voor te staan in het klassement, maar dat is nu niet gebeurd. Er komt nu iets meer druk op die wedstrijd van maandag, daar moeten we mee om zien te gaan."