De open training van Club Brugge in het Jan Breydelstadion lokte heel wat supporters. Onder een lentezon en tijdens de paasvakantie kwamen fans massaal afgezakt om hun favoriete ploeg van dichtbij aan het werk te zien.

Voor sommigen is het een traditie die al jaren meegaat. “Vroeger kwam ik als kind altijd naar de open training kijken. En nu staat de volgende generatie hier. Het blijft machtig om mee te maken, zeker in het stadion”, zegt supporter Axel Goyvaerts.