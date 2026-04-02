Titel­koorts stijgt bij sup­por­ters van blauw-zwart: we gaan alles winnen”

Club Brugge staat tweede in de play-offs, op één punt van leider Union. Terwijl de spelersgroep de titelambities voorlopig afhoudt, groeit bij de supporters het geloof in een 20ste landstitel. Dat bleek tijdens de open training in het Jan Breydelstadion, waar veel fans kwamen opdagen.

De open training van Club Brugge in het Jan Breydelstadion lokte heel wat supporters. Onder een lentezon en tijdens de paasvakantie kwamen fans massaal afgezakt om hun favoriete ploeg van dichtbij aan het werk te zien.

Voor sommigen is het een traditie die al jaren meegaat. “Vroeger kwam ik als kind altijd naar de open training kijken. En nu staat de volgende generatie hier. Het blijft machtig om mee te maken, zeker in het stadion”, zegt supporter Axel Goyvaerts.

Geloof in de titel

Sportief is Club Brugge goed begonnen aan de play-offs, met een overtuigende overwinning tegen Anderlecht. Dat heeft het vertrouwen bij de fans duidelijk aangewakkerd.

“Dit jaar worden we sowieso kampioen”, zegt Kurt Clauw overtuigd. “Ik geloof daar heel hard in.” Ook Nathan Vosters is optimistisch: “We gaan alles winnen. Tegen Sint-Truiden pakken we ook de drie punten.”

Club Brugge staat voorlopig op één punt van leider en titelverdediger Union. Komend weekend wacht de volgende opdracht tegen Sint-Truiden. 

Wout Bernaert
Celien Tanghe

Club Brugge Champions' Play-Offs Jupiler Pro League Open training

