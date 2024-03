Met een vol bezoekersvak gingen de West-Vlamingen voor de zege in de kelderkraker in 1B. Maar op het kwartier gaat het al fout voor KVO. Decoene pakt rood en Oostende moet nog 75 minuten met tien verder. Vlak voor rust gaat Fall neer in de zestien en krijgt een penalty. Fall zet die zelf om en brengt Seraing op een 1-0 voorsprong.

Oostende komt met de rug tegen de muur uit de kleedkamer. Maar dat schrikt de bezoekers niet af, Berte staat nog maar een minuut op het veld en trapt de 1-1 binnen.

Nadien proberen de West-Vlamingen nog, maar het komt niet meer tot scoren. Zo blijft het verschil tussen de twee ploegen op twee punten.