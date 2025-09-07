De start van de Belgen was ronduit indrukwekkend, ze wonnen de eerste twee sets tegen tegen titelverdediger. Italië kwam nadien terug in de match en bracht de stand op 2-2, maar in de beslissende set hield België het hoofd koel. Bij 13-14 haalde Pieter Coolman alles uit de kast om de bal van de grond te houden en dat loonde, Ferre Reggers maakte het af en zo was de stunt compleet.

Het is de eerste Belgische zege tegen Italië in een officiële wedstrijd sinds EuroVolley 2017 (3–0 in de kwartfinale). Door deze zege is België ook meteen zeker van de volgende ronde. Donderdag kunnen de Dragons nog de groepswinst pakken als ze winnen van het zwakke broertje Algerije.

Bondscoach Emanuele Zanini was achteraf heel tevreden. “De sleutel lag in onze voorbereiding. Tactisch waren we heel goed. We hebben fantastisch gespeeld met een goede focus, zelfs in de twee sets die we verloren. Vanavond mogen we kort genieten, maar morgenochtend werken we weer door om Algerije zo goed mogelijk voor te bereiden."

