Red Dra­gons win­nen zon­der pro­ble­men van Alge­rije en pak­ken groeps­winst op WK volleybal

De Red Dragons hebben geen steekje laten vallen op het WK volleybal in de Filipijnen. Ze wonnen hun laatste groepswedstrijd zonder veel moeite met 3-0 van Algerije en zo stoot het ongeslagen door naar de achtste finales. Wie daarin de tegenstander wordt, is nog even afwachten.

Coach Emanuele Zanini gunde West-Vlamingen Pieter Coolman en Seppe Rotty rust en bracht Samuel Fafchamps en Mathijs Desmet in de basis. Algerije had niets meer te verliezen en begon sterk, bij de Dragons ging het allemaal wat minder en zo keken ze halverwege de eerste set tegen een achterstand aan. Met de hulp van een sterke Sam Deroo gingen ze er daarna toch nog op en over naar 25-22. 

De Dragons begonnen scherper aan de tweede set. Algerije probeerde nog even aan te klampen, maar halfweg moesten ze de rol lossen. België stoomde door naar 25-20-setwinst. In de derde set speelden ze de Algerijnen helemaal zoek en maakten het uiteindelijk af met 25-12.

Met de 3-0-zege plaatsen de Belgen zich als groepswinnaar voor de achtste finales. Wie daarin de tegenstander wordt, is nog even afwachten.

Wout Bernaert
Red Dragons

