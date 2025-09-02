29°C
Aanmelden
Sport
Brugge Roeselare Kortrijk

Red Dra­gons trek­ken met vijf West-Vla­min­gen naar WK vol­ley­bal in Filipijnen

red dragons

©Xander Verhegghe

Over iets meer dan een week begint het Belgische nationale volleybalteam, de Red Dragons, aan het wereldkampioenschap in de Filipijnen. Het is de eerste WK-deelname in zeven jaar tijd. De ploeg telt een stevige West-Vlaamse vertegenwoordiging, met  Stijn D’Hulst, Pieter Coolman, Basil Dermaux, Seppe Rotty en Mathijs Desmet. 

Op 14 september openen de Red Dragons het toernooi in Manila tegen Oekraïne. Een belangrijke eerste horde, want de groepsfase kan de poort openen naar wedstrijden tegen grootmachten als Frankrijk en Argentinië.

Sinds de laatste WK-deelname in 2018 heeft de Belgische ploeg een flinke transformatie doorgemaakt. D’Hulst en Coolman moeten samen met kapitein Sam Deroo de jonge garde op sleeptouw nemen richting een topprestatie. “We weten dat het zwaar wordt, maar we hebben niets te verliezen,” klinkt het in het kamp van de Dragons.

De Red Dragons rekenen erop om met hun mix van ervaring en talent opnieuw een vuist te maken op het hoogste niveau.

Jenna Lebrun
Wout Bernaert
Red Dragons

Meest gelezen

Waveofhope
Sport
Update

Davy die kustlijn afzwom, ligt momenteel op intensieve zorgen: "Zwaar onderkoeld"
Waregem koerse wedstrijden
Sport

Herbeleef Waregem Koerse
Waveofhope
Sport

"Mijn hart klopte niet meer zoals het hoort": Davy die kustlijn afzwom nog altijd in ziekenhuis met longontsteking

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

moord oostende

Dader(s) van moord in Oostende nog niet gevat
weer 7 sept

Nazomerse temperaturen tot 29 graden, vannacht kans op lokaal onweer
Cherain Omloop Vlaanderen

Cherain zet de Omloop van Vlaanderen naar zijn hand
Jeline Vandromme

Brugse Jeline Vandromme (17) schrijft geschiedenis: eerste Belgische in 22 jaar die US Open voor junioren wint
BK beerpong

BK beerpong brengt sfeer en sport naar Lichtervelde
Steven vanmedegael 0

Na twaalf jaar Knack Roeselare: Steven Vanmedegael vindt nieuwe sportieve uitdaging bij Club Brugge
Aanmelden