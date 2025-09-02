Op 14 september openen de Red Dragons het toernooi in Manila tegen Oekraïne. Een belangrijke eerste horde, want de groepsfase kan de poort openen naar wedstrijden tegen grootmachten als Frankrijk en Argentinië.

Sinds de laatste WK-deelname in 2018 heeft de Belgische ploeg een flinke transformatie doorgemaakt. D’Hulst en Coolman moeten samen met kapitein Sam Deroo de jonge garde op sleeptouw nemen richting een topprestatie. “We weten dat het zwaar wordt, maar we hebben niets te verliezen,” klinkt het in het kamp van de Dragons.

De Red Dragons rekenen erop om met hun mix van ervaring en talent opnieuw een vuist te maken op het hoogste niveau.