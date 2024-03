Het parcours voor de komende editie van de Bredene-Koksijde Classic werd hertekend. Vooral de lus in het Heuvelland onderging grondige aanpassingen. In de schaduw van het Staf Versluyscentrum wordt om 12u15 het startsein gegeven en trekken de renners meteen naar Oostende, Oudenburg, Gistel, Middelkerke om dan naar Diksmuide af te draaien. Via Alveringem en Ieper duikt men het Heuvelland in waar met de Schomminkelstraat, na 76 kilometer koers, de eerste helling van de dag wordt aangedaan.

Na de Baneberg en Monteberg trekt men voor het eerst de Kemmelberg op. Via de Scherpenberg, Sulferberg, Schomminkelstraat en Baneberg staat een tweede doortocht op de Kemmelberg op het menu. De Scherpenberg en de Sulferberg sluiten het aantal hellingen af. De passage op de beruchte poldervlakte van de Moeren komt eraan na 146 kilometer wedstrijd, na 167 kilometer is er de eerste doortocht aan de aankomstzone en vat men de drie resterende plaatselijke omlopen, van elk 11,4 kilometer, aan.