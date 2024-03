De Duitser Niklas Behrens had een goed gevoel voor timing. Net zoals in de Flanders Tomorrow Tour in Nieuwpoort vorig jaar rukte hij zich onweerstaanbaar los, en niemand kon hem nog terughalen. Behrens werd in Koksijde de opvolger van Warre Vangheluwe.

Het werd net geen een-tweetje voor Lidl-trek, want Teutenberg werd nog voorbijgegaan door Ramses Debruyne. Het podium is een troostprijs voor Alpecin-Deceuninck. Met zijn vijven had Alpecin-Deceuninck iets meer kunnen doen met zijn numerieke overmacht.