"Na de tweede lus met de Kemmelberg, die we dan vanaf de andere kant oprijden, gaat het via Poperinge naar de poldervlakte van De Moeren. De wind kan daar voor waaiers zorgen. Na 166 kilometer beginnen we aan de drie plaatselijke omlopen van elk 11,4 kilometer op en rond de Ter Duinenlaan van Koksijde. Die krijgt voor een dag de benaming Via Roma van Koksijde aangemeten en ook de fontein, geïnstalleerd op het kerkplein van Koksijde, zal schitteren. Wij profileren ons niet voor niets als de Primavera van het Noorden, dus mogen deze aspecten zeker niet ontbreken."

Vorig jaar ging de overwinning in de Bredene-Koksijde Classic naar Luca Mozzato. De Italiaan haalde het na een massasprint van onder meer Dylan Groenewegen en Gerben Thijssen. Thijssen won de wedstrijd in 2023.