Bre­de­ne Koksij­de Clas­sic : Sprin­ters mik­ken mor­gen op suc­ces op Via Roma’ van Koksijde

Bredene Koksijde Classic

Morgen staat aan onze kust de vijftiende editie van de Bredene Koksijde Classic (1.Pro) op het programma. Het parcours is een blauwdruk van vorig jaar met de traditionele start in Bredene en aankomst in Koksijde, de lus naar het Heuvelland met de Kemmelberg en de passage in De Moeren. In de schaduw van het Staf Versluyscentrum staan 11 WorldTeams aan de start van de 203,4 kilometer lange tocht. De Ter Duinenlaan van Koksijde wordt vrijdag als aankomstzone de benaming Via Roma aangemeten.

"Na de start rijden we naar Oostende en Middelkerke om via Poperinge het Heuvelland in te trekken", stelt organisator Bert Pattyn. "Daar wacht na 73 kilometer koers met de Schomminkelstraat de eerste helling van de dag. Daarop worden nog de Baneberg, Monteberg, Kemmelberg, Scherpenberg, Schomminkelstraat, Baneberg, Kemmelberg en de Scherpenberg aangedaan. Na 148 kilometer is er de passage in De Moeren. Afwachten of de wind daar voor waaiers kan zorgen. 

Na 169 kilometer vatten we op de Ter Duinenlaan in Koksijde nog drie plaatselijke ronden aan van elk 11,4 kilometer. Onze aankomstzone noemt op vrijdag 20 maart trouwens de Via Roma van Koksijde. Wij profileren ons niet voor niets als de 'Primavera van het Noorden'."

Edward Theuns is de uittredende winnaar van deze eendagskoers en topt bij Lidl-Trek. Met Luca Mozzato (Tudor) en Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech) komen ook de winnaars van 2024 en 2023 aan de start.

Edward Theuns knalt naar de zege in Koksijde
