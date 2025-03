Edward Theuns knalt naar de zege in Koksijde

De 33-jarige Gentenaar haalde het na 200,9 km tussen startplaats Bredene en de finish op de Ter Duinenlaan in Koksijde in een groepssprint voor de Amerikaan Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) en de Nederlander Nils Eekhoff (Team Picnic PostNL). Eekhoff was woensdag nog de beste in Nokere Koerse (1.Pro).

Het is voor Theuns zijn tiende profzege, zijn eerste in bijna vier jaar.

Met Vito Braet (Intermarché-Wanty), vijfde, Florian Vermeersch (UAE Team Emirates-XRG), zesde, Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck), zevende, en Milan Fretin (Cofidis), negende, eindigden nog vier Belgen in de top tien.

Theuns is op de erelijst de opvolger van de Italiaan Luca Mozzato, die zich vorig jaar de snelste toonde.