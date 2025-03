"We hebben dat met de ploeg van in het begin goed aangepakt. Zo zijn we met drie mannetjes in de kopgroep geraakt. Uiteindelijk hebben we gegokt om de tweede groep te laten terugkomen, omdat ze wel dichter kwamen en wij ook niet teveel krachten wilden verspillen. Dus hebben we echt wel gegokt op de sprint, en dat is goed uitgepakt", vertelt Sentjens.