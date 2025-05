Vormer zette in de zomer van 2024 bij Zulte Waregem een punt achter zijn spelerscarrière. Hij maakte vooral naam bij Club Brugge, waarmee de middenvelder in negen seizoenen onder meer vijf landstitels en een Belgische beker won. In 2017 leverden zijn prestaties hem de Gouden Schoen op.

Vormer vestigde zich met zijn gezin in Knokke-Heist en pikt daar nu de trainersdraad op bij het lokale Knokke FC. "Ik kijk er enorm naar uit om mijn ervaring en winnaarsmentaliteit over te brengen op de volgende generatie. RKFC is een prachtige club met een duidelijke visie op jeugdontwikkeling, en ik ben trots dat ik hier mee het verschil mag maken!", zegt Vormer.





Naast de voormalige kapitein van Club Brugge trok Knokke met Alain Van Eeckhout nog een tweede oud-profspeler aan. Hij zal de U19 coachen.