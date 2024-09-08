17°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Rode Dui­vel Char­les De Kete­lae­re wel fit voor wed­strijd tegen Wales

De Ketelaere

De Rode Duivels kunnen maandagavond in het cruciale WK-kwalificatieduel in en tegen Wales opnieuw rekenen op Charles De Ketelaere, zo bekende de bondscoach Rudi Garcia vrijdagavond na het teleurstellende scoreloze gelijkspel tegen Noord-Macedonië. Daardoor lieten de Belgen de leidersplaats in de groep liggen.

Charles De Ketelaere sukkelde enkele weken met een hardnekkige spierblessure en zat vrijdag net als reservedoelman Senne Lammens en centrale verdediger Koni De Winter niet in de officiële wedstrijdselectie.

De 24-jarige spits van Atalanta nam in afwezigheid van Romelu Lukaku vorige maand in het WK-kwalificatieduel tegen Kazachstan diens positie met verve over als speerpunt in de aanval. Loïs Openda kon voorin nog geen enkele keer overtuigen en verkeert in een stevige vertrouwenscrisis. 

Ook het experiment met Leandro Trossard op de valse negen pakte vrijdag niet al te best uit, waardoor er in het Cardiff City Stadium stevig gerekend zal worden op de West-Vlaming. Michy Batshuayi zit ook in de selectie, maar speelt weinig bij Eintracht Frankfurt en kwam onder Garcia nog geen minuut in actie bij de Duivels.

Belga
Rode Duivels

Meest gelezen

101 BB QUOFF Herfstcriterium Oostrozebeke
Sport

Yves Lampaert aan het feest in het Herfstcriterium in Oostrozebeke
Erehaag planckaert
Sport

Erehaag van koersfietsen voor Baptiste Planckaert voor laatste koers
Mathieu bonne
Sport

Geen recordpoging voor Matthieu Bonne door stressfractuur: "Eerste blessure in acht jaar komt heel ongelegen"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

West-Vlaamse Duivels

Op deze vijf West-Vlamingen rekent Rudi Garcia tegen Noord-Macedonië en Wales
Joaquin Seys - Club Brugge

Pech blijft duren voor Joaquin Seys: West-Vlaming mist door lichte blessure ook interland tegen Kazachstan
West-Vlaamse Duivels

Vijf West-Vlamingen in selectie Rode Duivels, eerste voor Charles Vanhoutte
Club rode duivels

Kersverse bondscoach Rode Duivels kiest drie Club-Bruggespelers in eerste selectie
Vermant Gillet

Sven Vermant wordt bondscoach van U19, met Guillaume Gillet als assistent
Maxim De Cuyper

Maxim De Cuyper mist duel tegen Frankrijk door hamstringblessure
Aanmelden