Charles De Ketelaere sukkelde enkele weken met een hardnekkige spierblessure en zat vrijdag net als reservedoelman Senne Lammens en centrale verdediger Koni De Winter niet in de officiële wedstrijdselectie.

De 24-jarige spits van Atalanta nam in afwezigheid van Romelu Lukaku vorige maand in het WK-kwalificatieduel tegen Kazachstan diens positie met verve over als speerpunt in de aanval. Loïs Openda kon voorin nog geen enkele keer overtuigen en verkeert in een stevige vertrouwenscrisis.

Ook het experiment met Leandro Trossard op de valse negen pakte vrijdag niet al te best uit, waardoor er in het Cardiff City Stadium stevig gerekend zal worden op de West-Vlaming. Michy Batshuayi zit ook in de selectie, maar speelt weinig bij Eintracht Frankfurt en kwam onder Garcia nog geen minuut in actie bij de Duivels.