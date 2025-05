De deelnemers fietsen 40 kilometer, in stijl: met versnellingshendels aan de buis en ook handgrepen met haken. “De fiets moet echt aan de normen van toen voldoen,” legt organisator Eric Demets uit.

Voor velen draait het niet alleen om fietsen, maar is het ook een stukje nostalgie. “Ik was een grote Flandria-fan als tiener. Mijn truitje is van rond ’74,” vertelt Philippe Vaneeckhout. Ook Denis Lecluyse geniet: “Schakelen op de oude manier, zonder te weten of je op het juiste verzet zit. Spannend!”



Namen als Molteni, Fiat en Hitachi flitsen voorbij, zij het op truien in plaats van op tv-schermen. Het verleden herleeft, voor even. Of zoals Tim Steelant het zegt: “Nostalgie, fantastisch om te doen. Ik hoop dat ze dit elk jaar organiseren.”