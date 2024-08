Obasuyi klokte in de tweede van vijf reeksen 13.41, goed voor een mooie derde plaats, op acht lopers, in zijn heat. Dat volstond net voor een rechtstreekse plaats in de halve finales, voorbehouden voor de top drie in elke reeks. De uitgeschakelde lopers stroomden allemaal door naar de herkansingen.

De 24-jarige Obasuyi heeft op de 110 meter horden een persoonlijk record van 13.20, dat van dit jaar dateert. Dat is tevens het Belgische record.

De halve finales staan woensdagavond op het programma. De finale is donderdag voorzien.