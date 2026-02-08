Mario Vandenbogaerde (PDC-63) was dinsdag in het Duitse Hildesheim de beste van de Belgische darters op het tweede toernooi in het Players Championship. In de achtste finales werd de Geluwnaar met 6-2 uitgeschakeld door de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-27).
Om zich bij de laatste zestien te scharen had 'Super Mario' de Zweed Oskar Lukasiak (PDC-78), met 6-4, Tom Sykes (PDC-108), met 6-3, en Adam Paxton (PDC-89), met 6-4 uitgeschakeld. Vandenbogaerde was de enige Belg die er dinsdag in slaagde een wedstrijd te winnen.
Andere Belgen
Mike De Decker (PDC-19) moest in de eerste ronde met 6-5 de duimen leggen voor de Tsjech Adam Gawlas (PDC-93).
Stefaan Henderyck (PDC-93) moest tegen de Zweed Jeffrey de Graaf (PDC-50) een 6-1-nederlaag incasseren, maar deed het daarmee nog altijd beter dan Kim Huybrechts (PDC-60) en Dimitri Van den Bergh (PDC-26), die allebei een 6-0 om de oren kregen.
Huybrechts slaagde er ondanks een gemiddelde van 96,44 niet in een leg te winnen tegen de Welsman Gerwyn Price (PDC-11).
Van den Bergh gooide gemiddeld slechts 75,0 punten en ging zo kansloos onderuit tegen de Ier Shane McGuirk (PDC-92), die gemiddeld nochtans ook maar een schamele 83,60 gooide.
Maandag had Van den Bergh zijn openingswedstrijd tegen de Nederlander Niels Zonneveld (PDC-42) nog gewonnen dankzij een gemiddelde van 102,83.