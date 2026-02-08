12°C
Aanmelden
Sport
Wervik

Mario Van­den­bo­gae­r­de strandt als laat­ste Belg in acht­ste finales

Mario Vandenbogaerde

Mario Vandenbogaerde (PDC-63) was dinsdag in het Duitse Hildesheim de beste van de Belgische darters op het tweede toernooi in het Players Championship. In de achtste finales werd de Geluwnaar met 6-2 uitgeschakeld door de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-27).

Om zich bij de laatste zestien te scharen had 'Super Mario' de Zweed Oskar Lukasiak (PDC-78), met 6-4, Tom Sykes (PDC-108), met 6-3, en Adam Paxton (PDC-89), met 6-4 uitgeschakeld. Vandenbogaerde was de enige Belg die er dinsdag in slaagde een wedstrijd te winnen. 

Andere Belgen

Mike De Decker (PDC-19) moest in de eerste ronde met 6-5 de duimen leggen voor de Tsjech Adam Gawlas (PDC-93). 

Stefaan Henderyck (PDC-93) moest tegen de Zweed Jeffrey de Graaf (PDC-50) een 6-1-nederlaag incasseren, maar deed het daarmee nog altijd beter dan Kim Huybrechts (PDC-60) en Dimitri Van den Bergh (PDC-26), die allebei een 6-0 om de oren kregen. 

Huybrechts slaagde er ondanks een gemiddelde van 96,44 niet in een leg te winnen tegen de Welsman Gerwyn Price (PDC-11). 

Van den Bergh gooide gemiddeld slechts 75,0 punten en ging zo kansloos onderuit tegen de Ier Shane McGuirk (PDC-92), die gemiddeld nochtans ook maar een schamele 83,60 gooide.

Maandag had Van den Bergh zijn openingswedstrijd tegen de Nederlander Niels Zonneveld (PDC-42) nog gewonnen dankzij een gemiddelde van 102,83.

Belga
Darts Mario Vandenbogaerde

Meest gelezen

Persoon
Sport

Boksster Delfine Persoon maakt zich op voor laatste kans op nieuwe wereldtitel
Mandelkvdo
Sport

KV Diksmuide Oostende wint op het veld van Mandel United en wordt nieuwe leider
Delfine Persoon weging
Sport
Update

Delfine Persoon bokst vannacht mogelijk laatste profkamp voor wereldtitel

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Mathias Vosté

Bruggeling Mathias Vosté schaatst op de 1.000 meter tegen de Duitser Moritz Klein
Voetbalclub KV Kortrijk toont nieuw oefencomplex aan supporters

Voetbalclub KV Kortrijk toont nieuw oefencomplex aan supporters
Delfine Persoon weging
Update

Delfine Persoon bokst vannacht mogelijk laatste profkamp voor wereldtitel
charles de ketelaere

Brugse Charles De Ketelaere raakt geblesseerd aan zijn knie tijdens opwarming bij Atalanta
Fran Vanhoutte

West-Vlaamse Fran Vanhoutte eindigt in achtergrond op 1.000 meter schaatsen, Nederlandse Leerdam pakt goud
Jellert Van Landschoot

Jellert Van Landschoot (KV Kortrijk) allereerste Speler van de Maand in Challenger Pro League
Aanmelden