Mike De Decker (PDC-19) moest in de eerste ronde met 6-5 de duimen leggen voor de Tsjech Adam Gawlas (PDC-93).

Stefaan Henderyck (PDC-93) moest tegen de Zweed Jeffrey de Graaf (PDC-50) een 6-1-nederlaag incasseren, maar deed het daarmee nog altijd beter dan Kim Huybrechts (PDC-60) en Dimitri Van den Bergh (PDC-26), die allebei een 6-0 om de oren kregen.

Huybrechts slaagde er ondanks een gemiddelde van 96,44 niet in een leg te winnen tegen de Welsman Gerwyn Price (PDC-11).

Van den Bergh gooide gemiddeld slechts 75,0 punten en ging zo kansloos onderuit tegen de Ier Shane McGuirk (PDC-92), die gemiddeld nochtans ook maar een schamele 83,60 gooide.

Maandag had Van den Bergh zijn openingswedstrijd tegen de Nederlander Niels Zonneveld (PDC-42) nog gewonnen dankzij een gemiddelde van 102,83.