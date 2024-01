Darts is de laatste tijd zeer populair. Het Belgisch kampioenschap staat al een week na het WK darts op de planning. Mario Vandenbogaerde uit Geluwe maakte het afgelopen WK zijn debuut op het grootste dartstoernooi. Vandenbogaerde overleefde de eerste ronde niet in Ally Pally.

Op het Belgisch kampioenschap in Gent behoorde hij tot de favorieten en die rol maakte hij helemaal waar. Enkel Kim Huybrechts kon Vandenbogaerde van het goud afhouden. Het Belgisch kampioenschap is na dag één al een megasucces. Er waren maar liefst 666 inschrijvingen voor het enkeltoernooi bij de mannen en meer dan 900 inschrijvingen in totaal.

Bij de G-darters pakten Kurt Vandekerckhove uit Ruddervoorde en Vincent D-Hondt uit Passendale het goud.