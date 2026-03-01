Mike De Decker (PDC 18), rechtstreeks geplaatst voor de vierde ronde, nam tegen de Engelsman Adam Lipscombe (PDC 71) een 9-8 voorsprong. Met een 14-darter en een gemiddelde van 95.33 per drie darts plaatste De Decker zich met een 10-8 overwinning bij de laatste 32. Daarin moest de Mechelaar het opnemen tegen de Engelsman Robb Cross (PDC 21), de voormalige UK Open-kampioen, die zich in 2018 tot wereldkampioen kroonde. Cross nam aanvankelijk een 3-1 voorsprong. De Decker won echter vijf spelletjes op een rij en ging met 6-3 de pauze in.

Na de spelhervatting miste De Decker enkele dubbels waar Cross van profiteerde en met vier legs op een rij zijn achterstand omboog in een 7-6 voorsprong. De Decker prikte een 115 uitworp weg en pakte ook de twee volgende legs waarmee hij op een zucht van de overwinning kwam. Cross sloeg terug en stelde met onder meer een 11-darter andermaal gelijk. In de negentiende en beslissende leg miste De Decker een matchdart voor een plaats in de achtste finales, waarna Cross met dubbel twee de overwinning boekte. De Engelsman wierp een gemiddelde van 96.39 per drie darts tegen 92.55 voor De Decker. Cross toonde zich met een check-outgemiddelde van 53 procent ook beter dan De Decker die uitkwam op 47 procent.

West-Vlamingen

Dimitri Van den Bergh (PDC 37), de winnaar van de UK Open in 2024 die in de hoek zit waar de klappen vallen, moest met 10-4 de duimen leggen voor de Nederlander Danny Noppert (PDC 11), die een 9-darter lukte. En Stefaan Henderyck uit Gistel (PDC 94) moest in de tweede ronde met 6-4 het onderspit delven voor de Welshman Robert Owen (PDC 65).

Voor een plaats in de vierde ronde leden zowel Kim Huybrechts (PDC 60) als Mario Vandenbogaerde uit Zonnebeke (PDC 64) een 6-5 nederlaag. Zo nam Huybrechts tegen de Ier Keane Barry (PDC 62) een 4-1 en een 5-4 voorsprong. 'The Hurricane' kon het echter niet afmaken waarna Barry met onder meer een 12-darter alsnog een 6-5 zege boekte. Vandenbogaerde nam tegen Leon Weber (PDC 83) een 4-3 voorsprong. De Duitser won drie van de vier resterende legs voor een 6-5 overwinning.

