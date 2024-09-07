12°C
Tielt Open lokt 216 dar­ters en Bel­gi­sche top­pers: Je moet onder het volk zijn”

In Tielt vindt dit weekend de Tielt Open plaats, een van de grootste dartstornooien van het land. Met 216 deelnemers en meer dan 16.000 euro prijzengeld zakten ook Belgische profspelers af. 

Vrijdag was het tornooi nog exclusief voor Tieltenaren, maar zaterdag stond de competitie open voor iedereen. Het deelnemersveld mocht er opnieuw zijn, met onder meer Kim Huybrechts en Mario Vandenbogaerde, twee Belgen met WK-ervaring.

"Ik ben nog altijd een volksmens"

Voor Kim Huybrechts is het toernooi meer dan alleen sportieve eer. “Het is nog altijd mijn job, dus als daar financieel iets aan vasthangt is dat een extra drijfveer. Maar het is niet de enige,” zegt hij. “Ik begeef me ook gewoon graag onder het volk. Ik ben opgegroeid in een café in Antwerpen, dus ik ben nog altijd een volksmens. Ik vind het leuk om op zo’n toernooitjes mee te gooien.”

Ook Mario Vandenbogaerde voelt zich in Tielt bijna thuis. “Het is een beetje mijn thuisbasis, ik woon hier een halfuurtje vandaan. Het is een heel mooi toernooi. Ze richten dat hier elk jaar in en ik probeer zo vaak mogelijk te komen, al lukt dat niet altijd.”

Trots op deelnemersveld

Voor dartclub ’t Pompierke is het nog maar de derde editie van de Tielt Open, maar organisator Charles Braeckevelt is trots op wat er staat.

“Dat zijn echt wel goede gasten,” zegt hij over de profspelers. “Ze genieten ervan om naar Tielt te komen. Mede doordat ze weten dat er veel toppers aanwezig zijn. Voor hen is het een extra training, dat zeggen ze zelf ook.”

Volgens de organisatie blijft darts, ondanks een minder internationaal jaar voor sommige Belgen, sterk groeien. De aanwezigheid van bekende namen moet ook de jeugd blijven inspireren.

Dromen van een stunt

Dat blijkt ook uit de reacties van jonge deelnemers zoals Brik Ghesquiere. Hij kijkt op naar de Belgische toppers. “Ja, allebei vind ik ze heel goed. Ik hoop dat ik tegen Kim of Mario mag gooien. Misschien in de kwartfinale of zo.”

En winnen van zijn idolen? Daar twijfelt hij niet aan. “Ja.”

Gianni Seeuws

