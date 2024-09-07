Voor Kim Huybrechts is het toernooi meer dan alleen sportieve eer. “Het is nog altijd mijn job, dus als daar financieel iets aan vasthangt is dat een extra drijfveer. Maar het is niet de enige,” zegt hij. “Ik begeef me ook gewoon graag onder het volk. Ik ben opgegroeid in een café in Antwerpen, dus ik ben nog altijd een volksmens. Ik vind het leuk om op zo’n toernooitjes mee te gooien.”

Ook Mario Vandenbogaerde voelt zich in Tielt bijna thuis. “Het is een beetje mijn thuisbasis, ik woon hier een halfuurtje vandaan. Het is een heel mooi toernooi. Ze richten dat hier elk jaar in en ik probeer zo vaak mogelijk te komen, al lukt dat niet altijd.”