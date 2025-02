Intussen is hij in Zuid-Afrika waar hij zich voorbereidt op de Cape Epic, de meest befaamde wedstrijd in de discipline. De wedstrijd duurt acht dagen lang en wordt in duo gereden. Voor Alleman is het een kinderdroom om de wedstrijd te winnen. Vorig jaar deed hij ook al mee, maar kon hij niet winnen. Naar eigen zeggen focuste hij zich te veel op etappezeges en niet op de eindwinst.