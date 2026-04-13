Wout Alleman behoudt leiding 4 Islands Epic bij ingang laatste etappe
Wout Alleman en Martin Stosek eerder dit jaar in de Cape Epic - © Belga
Gisteren reden de mountainbikers op het Kroatische eiland Unije, waar het duo Alleman-Stosek tweede eindigde. De West-Vlaming en zijn Tsjechische teamgenoot blijven zo aan kop van het klassement.
De tijdrit van Unije is kort, snel en verraderlijk; alles draait om kracht en precisie. De renners klimmen vanaf zeeniveau naar prachtige hoogten, waarna steile afdalingen en snelle eilandwegen het overnemen. Met kliffen, een historische vuurtoren en het kleine vliegveld van het eiland vormt deze etappe een uniek contrast met de langere marathondagen.
In de UCI-wedstrijd voor mannen pakten het Duitse duo Georg Egger en Lukas Baum de overwinning in de voorlaatste etappe, voor de leiders in het algemeen klassement, Wout Alleman en Tsjechische nationaal kampioen Martin Stosek.