Mountainbiker Wout Alleman uit Wielsbeke heeft ruim twee minuten tijdsverlies opgelopen in de vierde etappe van de Zuid-Afrikaanse Cape Epic. De Belgische kampioen op de lange afstand deed in de finale de koers ontploffen, maar maakte nadien een lelijke valpartij.
Alleman maakte aan het einde van de 87 kilometer lange etappe indruk met een aanval bergop op de laatste beklimming van de dag. Daarmee dunde hij de favorietengroep fel uit. Maar net na de top viel hij in de afdaling. Daarbij had hij zich duidelijk bezeerd.
Alleman zou samen met zijn Tsjechische ploegmaat Martin Stosek uiteindelijk als zesde finishen, met 2:11 achterstand. De ritoverwinning ging naar de Duitser Luca Schwarzbauer en de Nieuw-Zeelander Sam Gaze, die het in de sprint haalden van de Italiaanse geletruidragers Luca Braidot en Simone Avondetto.
Morgen koninginnerit
De achtdaagse Cape Epic, de belangrijkste rittenwedstrijd voor mountainbikers van het seizoen, duurt nog tot en met zondag. Morgen wacht de koninginnenrit naar Stellenbosch, goed voor 134 kilometer en 2.750 hoogtemeters.