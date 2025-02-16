16°C
Aanmelden
Sport
Wielsbeke

Cape Epic : Bel­gisch kam­pi­oen Alle­man ver­liest ruim twee minu­ten na valpartij

Mountainbiker Wout Alleman uit Wielsbeke heeft ruim twee minuten tijdsverlies opgelopen in de vierde etappe van de Zuid-Afrikaanse Cape Epic. De Belgische kampioen op de lange afstand deed in de finale de koers ontploffen, maar maakte nadien een lelijke valpartij.

Alleman maakte aan het einde van de 87 kilometer lange etappe indruk met een aanval bergop op de laatste beklimming van de dag. Daarmee dunde hij de favorietengroep fel uit. Maar net na de top  viel hij in de afdaling. Daarbij had hij zich duidelijk bezeerd.

Alleman zou samen met zijn Tsjechische ploegmaat Martin Stosek uiteindelijk als zesde finishen, met 2:11 achterstand. De ritoverwinning ging naar de Duitser Luca Schwarzbauer en de Nieuw-Zeelander Sam Gaze, die het in de sprint haalden van de Italiaanse geletruidragers Luca Braidot en Simone Avondetto.

Morgen koninginnerit

De achtdaagse Cape Epic, de belangrijkste rittenwedstrijd voor mountainbikers van het seizoen, duurt nog tot en met zondag. Morgen wacht de koninginnenrit naar Stellenbosch, goed voor 134 kilometer en 2.750 hoogtemeters.

Belga
Mountainbike Wout Alleman

Meest gelezen

Memorial Tuur Hancke 1
Sport

Bekijk: reportage over eerste editie Memorial Tuur Hancke
KVK foto 1
Sport

KV Kortrijk pakt in extremis drie punten en stelt zo feestavond veilig
KV Kortrijk foto 1
Sport

Supporters van KV Kortrijk maken er een ware feestavond van

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Wout Alleman

Wout Alleman uit Wielsbeke ondanks lekke band tweede in rit 3
Wout Alleman

Cape Epic : Wout Alleman wint met Tsjech Martin Stosek eerste marathonetappe
Wout Alleman

Mountainbiker Wout Alleman start seizoen met twee ritzeges in Spaanse rittenkoers
MTB Night Ride Kortemark

600 mountainbikers rijden 's nachts door kerk en gebouwen in Kortemark
Wout Alleman - Martin Stosek - Cape Epic

Wout Alleman wint met Tsjechische ploegmaat tijdrit van 66 kilometer in Cape Epic
Wout Alleman

Geweldig seizoensbegin voor marathonmountainbiker Wout Alleman die droomt van eindwinst in Cape Epic
Aanmelden