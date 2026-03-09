Wout Alleman "superblij" na zesde ritzege: "Maar zwaarste etappes komen nog"

"We voelden ons goed vandaag, en hebben de hele rit goed aangepakt. We probeerden de hele tijd rustig te blijven, omdat het zo'n lange, lastige dag was. Er waren ook veel lekke banden, dus zei ik tegen Martin dat we ons kalm moesten houden, en ervoor te zorgen dat onze fiets heel bleef", klinkt het bij de Wielsbekenaar.

In de slotfase plaatste Alleman enkele versnellingen. "We probeerden het een paar keer, maar de klimmen waren best kort. Niet lang genoeg om een kloof te slaan. Dus richtten we ons dan vol op de sprint. Ik was daarin eerst niet zeker of Martin bij me zat. Tot ik hem hoorde roepen. Vanaf dat moment kon ik volgas gaan. Ik ben superblij met deze overwinning. Er resten ons nu nog zes dagen, en de zwaarste ritten komen nog", besluit Alleman.