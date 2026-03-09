Belgisch marathonmountainbikekampioen Wout Alleman heeft in Zuid-Afrika samen met de Tsjech Martin Stosek de eerste marathonetappe gewonnen van de Cape Epic. Dat is de grootste rittenwedstrijd voor mountainbikers van het seizoen.
Alleman en Stosek liepen zondag in de proloog een tijdsverlies van ruim twee minuten op en waren daarmee toen pas zestiende, maar een dag later lieten ze in de eerste echte etappe hun weerbaarheid zien. Vooral Alleman deed veel kopwerk in de finale van de 90 kilometer lange etappe.
Een spannende slotfase eindigde in aankomstplaats Montagu op een sprint van zes duo's en daarin manoeuvreerden Alleman en Stosek zich net op tijd naar de koppositie, goed voor sprintwinst. De Italianen Luca Braidot en Simone Avondetto werden tweede, de Zuid-Afrikanen Matthew Beers en Tristan Nortje derde.
2:08 achterstand
Proloogwinnaars Beers en Nortje behielden ondanks materiaalpech in de beginfase hun gele leiderstruien. Braidot en Avondetto zijn tweede in de stand op vier seconden. Alleman en Stosek rukken op naar de zesde plaats, met 2:08 achterstand. De Cape Epic, de 'Tour de France van het mountainbiken', duurt in totaal acht dagen. Dinsdag wacht een etappe van 102 kilometer, met in de eerste helft een bergpas in het middengebergte.
Wout Alleman "superblij" na zesde ritzege: "Maar zwaarste etappes komen nog"
"We voelden ons goed vandaag, en hebben de hele rit goed aangepakt. We probeerden de hele tijd rustig te blijven, omdat het zo'n lange, lastige dag was. Er waren ook veel lekke banden, dus zei ik tegen Martin dat we ons kalm moesten houden, en ervoor te zorgen dat onze fiets heel bleef", klinkt het bij de Wielsbekenaar.
In de slotfase plaatste Alleman enkele versnellingen. "We probeerden het een paar keer, maar de klimmen waren best kort. Niet lang genoeg om een kloof te slaan. Dus richtten we ons dan vol op de sprint. Ik was daarin eerst niet zeker of Martin bij me zat. Tot ik hem hoorde roepen. Vanaf dat moment kon ik volgas gaan. Ik ben superblij met deze overwinning. Er resten ons nu nog zes dagen, en de zwaarste ritten komen nog", besluit Alleman.