Wout Alleman en Martin Stosek, allebei nationaal kampioen in hun land, maakten hun favorietenrol waar en wonnen de eerste etappe. Ze finishten voor een Italiaans en een Duits duo en mogen daardoor ook de leiderstrui aantrekken.

Alleman bevestigt zo zijn sterke vorm. Eerder deze maand eindigde hij nog als vijfde in de prestigieuze Cape Epic in Zuid-Afrika, een van de zwaarste en bekendste rittenkoersen in het mountainbiken.

De 4 Islands Epic loopt nog tot en met zaterdag.