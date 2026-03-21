Wout Alle­man wint ope­nings­rit 4 Islands Epic en pakt leidersplaats

Mountainbiker Wout Alleman uit Wielsbeke heeft samen met zijn Tsjechische ploegmaat Martin Stosek de eerste etappe van de 4 Islands Epic in Kroatië gewonnen. Het duo neemt meteen ook de leiding in het algemeen klassement van de meerdaagse rittenkoers.

De 4 Islands Epic, een internationale UCI-rittenkoers, trekt dit jaar opnieuw over vier Kroatische eilanden: Krk, Cres, Unije en Lošinj. In totaal moeten de deelnemers vijf etappes afwerken, goed voor zo’n 300 kilometer en 6.500 hoogtemeters.

De eerste rit rond Baška op het eiland Krk was meteen een stevige opener. Het parcours combineerde snelle grindstroken met technische singletracks, stevige beklimmingen en lange afdalingen langs de kust en door het binnenland.

Vijfde in Cape Epic

Wout Alleman en Martin Stosek, allebei nationaal kampioen in hun land, maakten hun favorietenrol waar en wonnen de eerste etappe. Ze finishten voor een Italiaans en een Duits duo en mogen daardoor ook de leiderstrui aantrekken.

Alleman bevestigt zo zijn sterke vorm. Eerder deze maand eindigde hij nog als vijfde in de prestigieuze Cape Epic in Zuid-Afrika, een van de zwaarste en bekendste rittenkoersen in het mountainbiken.

De 4 Islands Epic loopt nog tot en met zaterdag.

Cape Epic : Belgisch kampioen Wout Alleman boekt nieuwe ritzege op voorlaatste dag
Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
