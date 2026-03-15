Wout Alle­man uit Wiels­be­ke ondanks lek­ke band twee­de in rit 3

Belgisch mountainbikemarathonkampioen Wout Alleman uit Wielsbeke is woensdag samen met zijn Tsjechische ploegmaat Martin Stosek als tweede geëindigd in de derde etappe van de Zuid-Afrikaanse Cape Epic, de belangrijkste meerdaagse wedstrijd voor mountainbikers. In een transferetappe van liefst 140 kilometer, voornamelijk over gravelwegen, reed Alleman nochtans voor de tweede dag op rij lek.

De ritzege in aankomstplaats Greyton ging naar de Zuid-Afrikaan Marc Pritzen en de Zwitser Felix Stehli, die 1:09 voorsprong hadden op twee achtervolgende teams. Daar wonnen Alleman en Stosek de sprint om de tweede plaats voor de Italianen Simone Avondetto en Luca Braidot. Eerder deze week schreven Alleman en zijn Tsjechische ploegmaat de eerste rit in lijn op hun naam.

De Zuid-Afrikaanse geletruidragers Matthew Beers en Tristan Nortje finishten door materiaalpech met 2:26 achterstand, en moesten hun leidersplaats afstaan aan Avondetto en Braidot. De Italianen hebben in de nieuwe stand 1:13 voorsprong op Beers/Nortje. Alleman en Stosek rukken op van de zevende naar de vierde plaats. Ze hebben 4:53 achterstand.

De 'Tour de France van het mountainbiken' duurt nog tot zondag. De zwaarste etappes wachten in het tweede deel. De rit van morgen/donderdag is 87 kilometer lang en bevat 1.750 hoogtemeters. Diep in de finale ligt de langste beklimming van de dag.

