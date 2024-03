Oostende werd door de licentiecommissie opgeroepen voor een tussentijdse controle omtrent het afbetalen van openstaande rekeningen voor onder meer RSZ en bedrijfsvoorheffing. Ook bij de voetbalbond zelf wacht men nog op Oostends geld. Als de club zijn schulden niet tijdig afbetaalt, volgt in principe een nieuwe puntenaftrek. Die kreeg het eerder dit seizoen al. Oostende werd eind vorig jaar voor de derde keer bestraft voor zijn openstaande rekeningen en moest negen punten inleveren. In beroep zag de kustploeg die straf tot zes eenheden herleid.

Omdat Oostende nu in vergevorderde overnamegesprekken zit met een aantal potentiële investeerders, die over de nodige cash zouden beschikken om de Oostendse schulden af te betalen, gaf de Belgische voetbalbond de kustploeg nog wat meer tijd.

"Bepaalde schulden die toen niet werden betaald, zijn nu nog altijd niet betaald omdat het om een aanzienlijk bedrag gaat. Een bedrag dat enkel kan worden betaald als er een overnemer is. We zitten echter in een vergevorderd stadium met enkele potentiële partijen en dat konden we ook aantonen bij de licentiecommissie. Daarom kregen we ook uitstel van betaling tot en met 18 maart. Tegen dan moeten we dus kunnen bewijzen dat het geld betaald is. Indien niet, behoort een nieuwe puntenaftrek inderdaad tot de mogelijkheden", schreef Oostende op zijn website.