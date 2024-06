Lampaert zette meteen de toon in een proloog van 4,77 kilometer in het stadscentrum van de Liechtensteinse hoofdstad Vaduz. Hij dook 7 seconden onder de eerste richttijd van João Almeida met een tijd van 5:05. Niemand kon de toptijd benaderen. Zo haalde Lampaert het voor lokale topper Stefan Bissegger en Ethan Hayter. Lampaert mag de bijhorende gele trui aandoen voor de volgende etappe.

Maandag werkt het peloton in Zwitserland de eerste rit in lijn af. Na de start in Vaduz wachten de renners 177,3 kilometers over golvende wegen tot in aankomstplaats Regensdorf. De top van het laatste klimmetje (2,2 km aan 7,7 procent gemiddeld) ligt op 10 kilometer van de meet. Vorig jaar pakte de Deen Mattias Skjelmose de eindzege in Zwitserland. Hij verdedigt zijn titel en werd zondag twaalfde in de proloog.