De wedstrijd begon ideaal voor KVDO: Deblock tikte bij de eerste kans meteen de 0-1 binnen. Zelzate probeerde snel te reageren, maar doelman Vercruysse hield zijn ploeg overeind. Net voor de rust zorgde Hoornaert met een kattepootje voor de gelijkmaker: 1-1.

In de tweede helft nam KVDO opnieuw het heft in handen. Invaller Jasper Vandenschrick besliste vijf minuten voor tijd de partij. Hij schoot de 2-1 tegen de netten, waarna KVDO na een nerveus slotoffensief stand hield. De tweedenationaler mag zo nog een ronde verder bekeren.