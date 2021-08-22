23°C
KVDO wipt Zel­za­te uit de beker

KVDO bekert verder na een verdiende 2-1-zege tegen Zelzate, dat een klasse hoger uitkomt. Bij een volgende overwinning wacht een duel tegen SK Beveren.

De wedstrijd begon ideaal voor KVDO: Deblock tikte bij de eerste kans meteen de 0-1 binnen. Zelzate probeerde snel te reageren, maar doelman Vercruysse hield zijn ploeg overeind. Net voor de rust zorgde Hoornaert met een kattepootje voor de gelijkmaker: 1-1.

In de tweede helft nam KVDO opnieuw het heft in handen. Invaller Jasper Vandenschrick besliste vijf minuten voor tijd de partij. Hij schoot de 2-1 tegen de netten, waarna KVDO na een nerveus slotoffensief stand hield. De tweedenationaler mag zo nog een ronde verder bekeren.

Stefaan Vanpoucke
Anneleen Vandamme
